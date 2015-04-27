Єврокомісія: відмова у в'їзді «Нічним вовкам» — внутрішня справа Польщі

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу ЄК.

”Ми не коментуємо рішення польської влади. Рішення про допуск на національну територію - це внутрішня справа кожної країни ЄС”, - уточнили в ЄК.

У той же час джерело в дипломатичних колах у Брюсселі повідомило, що дана тема не узгоджувалася з керівництвом Європейського союзу. ”Ніяких консультацій з цього приводу на останніх зустрічах Ради ЄС або КОРЕПЕРу (Комітет постійних представників країн ЄС) не було”, - сказав він. Він нагадав, що влада кожної з 28 країн ЄС керуючись міркуваннями національної безпеки, має право відмовляти у в`їзді власникам шенгенських віз.

”Для цього не потрібні ніякі стоп-листи - потрібно лише обґрунтоване рішення національної прикордонної служби”, - пояснило джерело.

Як повідомляв УНІАН, польська прикордонна служба сьогодні не пропустили на територію Польщі групу російських байкерів через невиконання ними необхідних умов для перебування в країні.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомила прес-секретар Польської прикордонної служби Агнєшка Голіас.

”Їм відмовлено у в`їзді через невиконання ними необхідних умов в`їзду та перебування в країні”, - сказала вона.

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За словами Голіас, кожен з них отримає письмову інформацію, в якій буде детально пояснено, чому саме було ухвалено таке рішення.

У свою чергу представник Надбужанського відділу Польської прикордонної служби, яка відповідає за пункт пропуску, через який намагалися проїхати російські байкери, Даріуш Сєніцький сказав УНІАН, що мотоциклісти не виконали ”багато умов”, визначених законодавством для в`їзду до Польщі.

”Порушень було багато”, - заявив він і додав, що йдеться не лише про польське законодавство, але також про Шенгенський кодекс.

Як підкреслив Сєніцький, причиною відмови для в`їзду байкерів стало виключно невиконання необхідних умов для перебування в країні. При цьому він не став коментувати, чи виявили прикордонники під час перевірки докази їхньої приналежності до клубу ”Нічні вовки”.

Польські ЗМІ повідомляють, що прикордонники перевіряли російських байкерів понад три години та виявили докази того, що вони пов`язані зі згаданим клубом.

За словами Сєніцького, всі 10 байкерів, які намагалися в`їхати до Польщі, вже повернулися до Білорусі.