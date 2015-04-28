Прем'єр Непалу: кількість загиблих може сягнути 10 тисяч

Про це заявив прем'єр країни Сушил Коїрала, повідомляє Reuters.

"Кількість загиблих може зрости до 10 тисяч, оскільки ми ще не маємо даних з віддалених поселень", - сказав він.

Коїрала не уточнив, на підставі чого дав такий прогноз.

Уряд Непалу продовжує намагатися встановити зв'язок з віддаленими регіонами країни.

Руйнівний землетрус магнітудою 7,9 стався у Непалі в суботу об 11:56 за місцевим часом. За ним послідував ряд підземних поштовхів, найпотужніший із яких магнітудою 6,6 був зареєстрований о 12:30.

Читайте такожНаслідки землетрусу: погляд на Непал з висоти пташиного польоту (відео)За останніми даними, кількість загиблих внаслідок землетрусу становить понад 4300 осіб. Поштовхи відчувалися також і в низці районів Індії, у тому числі, у столиці і східних та північно-східних штатах.

Через поштовхи на Евересті зійшли лавини, загинули принаймні 17 альпіністів і місцевих провідників. За даними ООН, постраждали через стихію близько 8 мільйонів осіб.

Як повідомляло МЗС, у Непалі перебувало 177 українців, частина з них досі не виходить на зв'язок.