У Єгипті лідерів руху "Брати мусульмани" засуджено до страти
15:38, 11 квітня 2015Світ
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Суд Єгипту засудив до страти 13 лідерів забороненого ісламістського руху "Брати мусульмани", зокрема главу цього руху Мухаммеда Баді.
REUTERS
Крім того, ще 37 учасників руху отримали довічне ув'язнення, передає російська служба Бі-Бі-Сі.
Раніше, у вересні 2014 року, суд в єгипетській провінції Гіза засудив Баді до довічного ув'язнення.
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Лідери "Братів мусульман" обвинувачуються в підбурюванні до насильства і вбивств під час масових сутичок ісламістів зі своїми політичними опонентами в липні минулого року, що відбулися неподалік від каїрського університету.
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