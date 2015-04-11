У Єгипті лідерів руху "Брати мусульмани" засуджено до страти

Крім того, ще 37 учасників руху отримали довічне ув'язнення, передає російська служба Бі-Бі-Сі.

Раніше, у вересні 2014 року, суд в єгипетській провінції Гіза засудив Баді до довічного ув'язнення.

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Лідери "Братів мусульман" обвинувачуються в підбурюванні до насильства і вбивств під час масових сутичок ісламістів зі своїми політичними опонентами в липні минулого року, що відбулися неподалік від каїрського університету.