Німецька розвідка обмежила співпрацю з американською спецслужбою

Як зазначає DW.DE з посиланням на німецькі ЗМІ, це відбулося після скандалу про неправомірну співпрацю між Федеральною розвідувальною службою Німеччини (BND) та американським Агентством національної безпеки (NSA).

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Видання Süddeutsche Zeitung та медіакомпанії NDR і WDR з посиланням на інформовані джерела повідомляють, що з початку поточного тижня на базі BND у баварському місті Бад-Айблінг більше не перехоплюють інтернет-трафік для NSA.

Як повідомляють німецькі ЗМІ, раніше BND зі згоди Відомства федерального канцлера висунула до США вимогу чітко обгрунтувати причини стеження за будь-якою людиною чи організацією. Ця вимога пролунала після того, як нещодавно з'ясувалося, що NSA неправомірно використовувало станцію в Бад-Айблінгу для стеженням за європейськими політиками, європейськими організаціями та дружніми європейськими державами.

Але американці після нетривалого розгляду справи заявили, що не в змозі надати BND такі обгрунтування, бо це неможливо зробити у такий короткий термін. Нині на базі в Бад-Айблінгу ведеться лише перехоплення телефонних перемовин та факсів, адже для цього, на відміну від інтернет-трафіку, обґрунтування вимагалося і раніше.

Між тим уряд Німеччини та адміністрація США ведуть перемовини про реорганізацію співпраці між спецслужбами обох країн. Після викриття улітку минулого року американського шпигуна у лавах BND голова Відомства федерального канцлера Петер Альтмаєр провів тривалі перемовини з головою апарату Білого дому Денісом Макдоноу, повідомляє видання Rheinische Post з посиланням на урядові джерела.

Згідно з даними видання, в найближчі місяці співпраця між BND та NSA має перейти на "формалізовані" засади. Це передбачає і намір переглянути діючі домовленості про перехоплення супутникових комунікацій.