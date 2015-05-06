Меркель готова дати свідчення у справі про стеження спецслужб

Раніше віце-канцлер Зігмар Гаабриель розповів, що двічі питав Ангелу Меркель про те, чи велося стеження за німецькими компаніями, передає Бі-бі-сі. За його словами, вона двічі відповіла негативно.

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У середу перед парламентом повинен давати свідчення міністр внутрішніх справ Томас де Мезьєр.

"Я дам свідчення і відповім на питання там, де це буде необхідно, і це, якщо потрібно, увійде в парламентське розслідування. Я з задоволенням це зроблю", - сказала Ангела Меркель.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня Ангела Меркель заявила, що підтримує співпрацю Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) і американського Агентства національної безпеки (NSA). Ця заява прозвучала на тлі звинувачень в адресу BND, що та допомагала NSA шпигувати за європейськими політиками і компаніями, зокрема, представниками Єврокомісії та французького уряду.