Росіяни влаштували провокацію із проекцією танків на Білому домі (відео)

Ролик був викладений 6 травня політичною молодіжною організацією «Мережа», створеною вихідцями з руху «Наші», повідомляє Lenta.ru.

На відеозаписі видно, як на будівлю резиденції президента проектується прапор Росії і парад російської військової техніки. На фоні грає марш «Прощання слов'янки». Крім того, на відео відображені глядачі, які знімають те, що відбувається на смартфони. У кінці ролика проекція завалюється на бік і зникає.

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Творці відео стверджують, що воно було зняте у травні. У ролику написано, що президент США Барак Обама заборонив багатьом світовим лідерам приїжджати на Парад Перемоги до Москви. «Якщо Барак не їде на парад, парад сам приїде до Барака», — пояснюють свою ідею творці ролика.

Офіційної реакції від американської влади з приводу події поки що не надходило.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Калузі до Дня Перемоги вивісили святковий плакат про героїчні битвах, у яких брали участь росіяни. Серед таких битв згадується і захоплення українського міста Дебальцеве 19 лютого 2015 року.