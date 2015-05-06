Росіяни внесли захоплення Дебальцевого до списку своїх героїчних перемог
12:52, 06 травня 2015Світ
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У Калузі до Дня Перемоги вивісили святковий плакат про героїчні битви, в яких брали участь росіяни.
Росіяни внесли захоплення Дебальцевого у список своїх перемог / kaluga24.tv
За кілька днів до Дня Перемоги на огородженні торгово-офісного центру в російській Калузі з'явився нестандартний святковий плакат, повідомляє місцеве видання Калуга 24.
Автори привітання перерахували на банері основні "героїчні битви", в яких брали участь росіяни.
kaluga24.tv
Серед таких битв згадується і захоплення українського міста Дебальцевого 19 лютого 2015 року.
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"Перемогу" в Дебальцевому розмістили відразу після Курської битви 23 серпня 1943 року.
kaluga24.tv
Також напис на багатометровому банері говорить «Сьогодні Крим — завтра Рим».
kaluga24.tv
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