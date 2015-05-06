Росіяни внесли захоплення Дебальцевого до списку своїх героїчних перемог

12:52, 06 травня 2015
Світ
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У Калузі до Дня Перемоги вивісили святковий плакат про героїчні битви, в яких брали участь росіяни.

kaluga24.tv

За кілька днів до Дня Перемоги на огородженні торгово-офісного центру в російській Калузі з'явився нестандартний святковий плакат, повідомляє місцеве видання Калуга 24.

Автори привітання перерахували на банері основні "героїчні битви", в яких брали участь росіяни.

kaluga24.tv

Серед таких битв згадується і захоплення українського міста Дебальцевого 19 лютого 2015 року.

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"Перемогу" в Дебальцевому розмістили відразу після Курської битви 23 серпня 1943 року.

kaluga24.tv

Також напис на багатометровому банері говорить «Сьогодні Крим — завтра Рим».

kaluga24.tv

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