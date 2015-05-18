У США розбився під час стрибка легендарний екстремал Дін Поттер
У США загинув Дін Поттер, відомий у світі екстремальний альпініст, бейс-джампер і хайлайнер.
Про це сьогодні, 18 травня, повідомляє сайт CNN.
Згідно з повідомленням, тіла 43-річного Поттера та його 29-річного напарника Грехема Ханта знайшли на території Національного парку Йосеміті в неділю, 17 травня, приблизно опівдні.
Читайте такожУ США розбився туристичний космоліт компанії Бренсона: один пілот загинув, другий - у важкому станіПро їхнє зникнення повідомили в поліцію друзі в суботу ввечері, розповів Скотт Гедіман, речник парку.
First ever FreeBASE #solo. I innovated this new form of #rock #climbing in 2008 on the North Buttress of the #Eiger in #Switzerland. This concept of turning dying into #flying is a metaphor for my basic life principle... Quite often there is a way to change the worse things we have going on into the best things which become our strengths. Photo by my mentor and #mastermind Beat Kammerlander. @Fiveten_Official @AdidasOutdoor @StrideHealth @MetoliusClimbing @Goalzero @Guayaki #FlyFee #FlySafe #Freedom
За даними видання, екстремали стрибнули зі звису Тафт Пойнт, висота якого складає 3 500 футів (понад кілометр). Причини невдачі стрибка поки невідомі.
Дін Поттер відомий як майстер ектремальних видів альпінізму, хайлайнер (прогулянки напнутою на великій висоті линвою), бейс-джампер (стрибки зі спеціальним парашутом з висотних об'єктів).