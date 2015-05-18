У США розбився під час стрибка легендарний екстремал Дін Поттер

Про це сьогодні, 18 травня, повідомляє сайт CNN.

Згідно з повідомленням, тіла 43-річного Поттера та його 29-річного напарника Грехема Ханта знайшли на території Національного парку Йосеміті в неділю, 17 травня, приблизно опівдні.

Читайте такожУ США розбився туристичний космоліт компанії Бренсона: один пілот загинув, другий - у важкому станіПро їхнє зникнення повідомили в поліцію друзі в суботу ввечері, розповів Скотт Гедіман, речник парку.

За даними видання, екстремали стрибнули зі звису Тафт Пойнт, висота якого складає 3 500 футів (понад кілометр). Причини невдачі стрибка поки невідомі.

Дін Поттер відомий як майстер ектремальних видів альпінізму, хайлайнер (прогулянки напнутою на великій висоті линвою), бейс-джампер (стрибки зі спеціальним парашутом з висотних об'єктів).