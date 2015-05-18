У Британії розпочали нове розслідування щодо російського телеканалу Russia Today

20:37, 18 травня 2015
Світ
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Британський медіарегулятор Ofcom розпочав нове розслідування щодо російського телеканалу Russia Today з приводу порушення вимог щодо неупередженості.

Russia today

Це вже шоста справа проти телеканалу, пише Європейська правда з посиланням на The Guardian.

Як зазначається, цього разу розслідування стосується програми SophieCo від 27 березня 2015 року.

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Як повідомляється, в ефірі було продемонстроване інтерв'ю щодо центрів утримання мігрантів у Великій Британії.

Як відзначили у медіарегуляторі, вони отримали скаргу телеглядача щодо упередженості даного випуску.

Як повідомляв УНІАН, Ofcom звинуватив російський телеканал Russia Today, який раніше викрили у прямому ефірі, у необ'єктивному висвітленні інформації щодо події в Україні та пригрозив забрати ліцензію.

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