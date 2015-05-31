Сили коаліції завдали нових ударів по бойовиках в Ємені
15:27, 31 травня 2015Світ
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З Ємену надходять повідомлення про те, що військова коаліція на чолі з Саудівською Аравією ночі завдала нових авіаударів по позиціях бойовиків-хуситов в районі Сани.
REUTERS
Метою рейдів, які продовжилися і вранці в неділю, була авіабаза поблизу від основного аеропорту столиці і військові укріплення навпроти комплексу президентського палацу, передає Бі-бі-сі.
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У суботу Саудівська Аравія повідомила, що в результаті ракетного обстрілу з території Ємену загинув один саудівський прикордонник і кілька отримали поранення.
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