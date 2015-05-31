Сили коаліції завдали нових ударів по бойовиках в Ємені

Метою рейдів, які продовжилися і вранці в неділю, була авіабаза поблизу від основного аеропорту столиці і військові укріплення навпроти комплексу президентського палацу, передає Бі-бі-сі.

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