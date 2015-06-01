The Economist: образ України у кремлівській пропаганді змінився

Такого висновку дійшло британське видання The Economist, статтю якого цитує МедіаСапієнс.

Зокрема, раніше Україна змальовувалася як "неонацистська держава, солдати якої спалюють села та розпинають дітей" на сході країни.

Читайте такожДонька Нємцова розповіла про російську пропаганду та війну в УкраїніНині ж у російських ЗМІ Україна постає як держава-невдаха, яка не може повернути свої борги та порушує норми міжнародного права, через що змушує панікувати своїх західних партнерів.

Навіть міжнародні відносини описуються російським телебаченням зі зручного для кремлівської пропаганди боку - так, нещодавній візит американського держсекретаря Джона Керрі був представлений як тріумф Кремля, хоча на Заході дотримуються зовсім іншої точки зору, пише видання.