ЄС заявив про готовність надати Грузії допомогу у зв'язку з масштабною повінню

Про це йдеться в заяві речників Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні та європейського комісара з питань Європейської політики сусідства та з переговорів щодо розширення Йоханнеса Гана, розповсюдженій у неділю в Брюсселі, передає власний кореспондент УНІАН.

"Наші думки з жертвами і тими, хто постраждав від смертоносної повені в Тбілісі, спричиненої сильними дощами, які обрушилися на країну за останні два дні. Центр реагування на надзвичайні ситуації уважно стежить за розвитком подій", - йдеться в документіі.

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В ЄС повідомили, що перебувають в контакті з владою Грузії і готові надати їй допомогу у ліквідації наслідків цієї катастрофи, яка забрала життя людей і завдала серйозної шкоди інфраструктурі столиці.