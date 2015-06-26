Причиною повені у Сочі жителі міста вважають будівництво олімпійських об'єктів (відео)

У повені винна не тільки негода, але і влада, впевнені місцеві жителі. Вулиці затоплює не вперше, а все через зруйновані під час підготовки до торішніх Олімпійських ігор водостоки. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"Тому що під час будівництва олімпійських об'єктів порушили природний водостік. У людей зливні канали заповнюються, водостіка немає", - скаржаться місцеві.

Тим часом, синоптики попереджають, що з повінню жителі Сочі розпрощаються не скоро. Місту обіцяють дощі, принаймні, до кінця тижня.

Читайте такожВлада Сочі попередила населення про загрозу формування смерчів

Раніше повідомлялося, що напередодні в Сочі випала двомісячна норма опадів. В обмеженому режимі пропрацював останню ніч аеропорт – термінал і злітна смуга аеродрому пішли під воду.

Сочинська влада почала евакуацію. Туристів і жителів найбільш постраждалих від води будинків переселяють, чиновники запевняють, що водою і їжею люди забезпечені. Відкачати воду з міських вулиць намагаються півтисячі рятувальників.