У Росії пропонують "вирубити" Facebook через веселку

Про це він повідомив «Русской службе новостей».

За словами Мілонова, запустивши функцію фарбування аватара в колір ЛГБТ-веселки, соцмережа порушила законодавство Росії.

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«Це грубе порушення російського законодавства. У Facebook немає вікових обмежень, неможливо проконтролювати, скільки там неповнолітніх користувачів. Тому цілком нормальним буде вирубити Facebook на території Росії. Тоді вони заради бога – грошей, заради яких вони готові продати і рідну матір, моментально виправлять це», — упевнений Мілонов.

Якщо Роскомнадзор не відреагує, петербурзький депутат готовий звертатися навіть до президента РФ.

«Я закликаю ще тисячі людей і ми напишемо в ФСБ і Путіну, що вони за вашою спиною домовляються з ворогом. Незрозуміло заради чого. Будь-яка нормальна людина непоміченим це не залишить. Якщо Роскомнагляд залишить, значить, вони грають на боці тих, хто хоче зла нашій батьківщині», — сказав Мілонов.

У соціальній мережі Facebook з'явилася функція, за допомогою якої користувачі можуть забарвити аватар у веселкові кольори, що символізують ЛГБТ-спільноту. Це було зроблено у зв'язку з прийняттям Верховним судом США вердикту, що гарантує право на укладення одностатевих шлюбів на всій території країни.