Росіяни, будьте пильні: Путін розповів, як іноземці з грантами "шарять" школами й "висмоктують" талановитих дітей

Про це він сказав сьогодні в ході засідання Ради з питань науки та освіти в Росії, повідомляє RT.

"Так звані фонди іноземні по школах працюють. Просто шарять по школах Російської Федерації багато років під виглядом підтримки талановитої молоді. Насправді, як пилососом висмоктують. Прямо зі школи абітурієнтів беруть, садять на гранти і вивозять", – заявив він.

Читайте такожАвтор "пам'ятки по Криму" назвав Путіна некомпетентним і побачив симптоми параної в його заявахЦе вже не перший випадок, коли російський президент скаржиться на міжнародні освітні програми. Наприкінці травня він також заявляв, що талановитих російських абітурієнтів технічних спеціальностей вивозять на навчання за кордон, після чого ті не повертаються.

Нагадаємо, в Росії діє законодавство, що обмежує участь "іноземних агентів" у громадській діяльності. Під це визначення потрапляють також правозахисні та науково-просвітницькі організації. Останнім гучним скандалом такого роду стало визнання "іноземним агентом" фонду "Династія", що підтримує розвиток фундаментальної науки в Росії.