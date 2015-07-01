Коморовський: Польща наполягатиме на посиленні НАТО на східних кордонах

Президент Польщі Броніслав Коморовський наголосив, що під час саміту НАТО, який відбудеться у липні 2016 року, Польща наполягатиме на посиленні вже існуючої постійної присутності сил Альянсу на східному кордоні.

Про це повідомляє Радіо "Польща".

За участі глави польської держави у столиці Польщі відбулося засідання Ради національної безпеки, під час якого обговорювалися питання підготовки до саміту НАТО, що має відбутися наступного року.

Читайте такожРада ратифікувала Угоду про співпрацю з НАТО

Коморовський підкреслив, що Польща відстоюватиме позицію, аби після 2016 року був не тільки «збережений ротаційний характер присутності військ НАТО на теренах Східної Європи, але також, аби були зміцнені вже існуючі (…) елементи постійної присутності сил Альянсу на східному кордоні».

Президент уточнив, що йдеться про розміщення складів зі зброєю, які дозволять скоротити час на «підготовку до ефективної оборонної операції» у випадку загрози.

Броніслав Коморовський також повідомив, що Польща наполягатиме на тому, аби інші країни НАТО збільшили свої оборонні бюджети до 2% ВВП, що зробила Варшава відразу після останнього саміту Альянсу в Ньюпорті.