У Петербурзі таксисти вимагають заборонити додатки Uber, GetTaxi та Яндекс.Таксі

Некомерційне партнерство "Петербурзьке таксі" звернулося до губернатора Санкт-Петербурга Георгія Полтавченка з проханням відреагувати на ситуацію на ринку легкових перевезень, яку таксисти називають "критичною", передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

На думку таксистів, інтернет-додатки Uber, GetTaxi та Яндекс.Таксі наносять збиток ринку, змушуючи таксистів працювати за заниженими цінами. "На сьогоднішній день мінімальні тарифи, встановлені цією "трійкою", можна порівняти з ціною поїздки в громадському транспорті – 50 рублів, 50 рублів і 49 рублів відповідно," - скаржаться перевізники.

Крім того, асоціація стверджує, що робота цих компаній суперечить закону "про захист конкуренції".

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У заяві згадується досвід Франції, де "таксистами були заблоковані основні магістралі столиці та блокована робота аеропортів. У Парижі були спалені кілька сотень автомобілів і пройшли масові безлади. Це викликало необхідність термінової реакції влади (на рівні президента) і заборони сервісу Uber на території Франції".

"У таксомоторному співтоваристві Санкт-Петербурга активно обговорюється досвід Франції і все частіше звучать заклики вчинити так само, щоб домогтися реакції влади, і нам доводиться витрачати велику кількість зусиль, щоб не допустити подібних радикальних проявів у нашому місті" - свідчить відкритий лист.

Наприкінці червня французькі таксисти влаштували загальнонаціональну акцію протесту проти сервісу Uber. Таксисти стверджували, що використання сервісу позбавляло їх близько 30-40% прибутку. Крім того їх обурювало, що водії Uber не зобов'язані отримувати держліцензію, в той час як самі таксисти платили за свої ліцензії тисячі євро. У зв'язку зі скандалом були затримані керівник французького підрозділу Uber Тібо Самфаль, а також голова відділення Uber в Західній Європі П'єр-Димитрій Гор-Коті.