У Франції заборонять онлайн-сервіс UberPOP через масові протести таксистів

Сервіс бронювання недорогих приватних таксі UberPOP буде закритий у Франції.

Про це заявив глава МВС Бернар Казнєв, повідомляє Українська правда із посиланням на ВВС.

Казнєв заявив, що обслуговування пасажирів було "незаконним" і наказав поліції та прокурорам забезпечити закриття сервісу.

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Президент Франції Франсуа Олланд засудив заворушення, назвавши їх неприйнятним насильством. Однак він підкреслив, що сервіс повинен бути закритий і оголошений поза законом.

Французька влада пішла на такий крок після великих акцій протесту таксистів, деякі з яких переросли в сутички.

У четвер ключові дороги, що ведуть до аеропортів та залізничних вокзалів Парижа, були заблоковані внаслідок страйку таксистів.

Додаток на телефоні Uber з'єднує пасажирів з приватними водіями, які перевозять їх за нижчими цінами, ніж у традиційних таксі. На думку французьких таксистів, такий конкурент може забрати у них робочі місця.

Раніше система онлайн-замовлення таксі Uber стала причиною страйку таксистів у Брюсселі.