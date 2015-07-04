НАТО: Росія готова застосувати силу проти України, Грузії та Молдови

Росія, яка анексувала навесні 2014 року Крим і розгорнула воєнну агресію на Донбасі, продовжує постачати терористам на сході України сучасне озброєння.

Про це в інтерв'ю DW заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

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«Усе, що ми робимо, це оборона. Ми захищаємо союзників. Агресивно поводиться Росія. Анексія Криму - це агресивна поведінка. Росія продовжує постачати сепаратистам на сході України сучасну зброєю, засоби протиповітряної оборони, направляє туди військових - це акт агресії. Ми захищаємо наших союзників, Росія використовує силу для зміни кордонів і дестабілізації України», - сказав Столтенберг.

За словами генсека НАТО, Росія готова застосувати силу проти України, Грузії й Молдови.

«Росія готова застосувати силу проти України, проти Грузії і Молдови. Росія дедалі частіше згадує про ядерну зброю як частину своєї оборонної стратегії», - зазначив Столтенберг.

За його словами, відповідь НАТО має також оборонний характер, який є пропорційним і таким, що відповідає міжнародним договорам.

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«Ми вже підвищили боєздатність наших сил. Ми посилили військову присутність на східних кордонах альянсу. Ми організуємо свого роду маленькі штаб-квартири в країнах Балтії, Болгарії, Польщі й Румунії. Ми посилили повітряне патрулювання і присутність у східних країнах альянсу у відповідь на поведінку Росії», - зазначив генсек НАТО.

«Зараз Москва має краще оснащену і більш підготовлену армію. Крім того, вони проводять несподівані маневри, аби приховати агресивні дії проти сусідів. Саме так відбулася анексія Криму. Ми змушені відповідати на таку поведінку. Тому НАТО проводить зміцнення своєї обороноздатності, безпрецедентне з часів холодної війни», - додав Столтенберг.