Глава МЗС Латвії: результат референдуму – крок до виходу Греції з єврозони

Результат недільного референдуму в Греції, під час якого 61% греків проголосували проти пропозицій міжнародних кредиторів, є кроком до виходу країни з єврозони.

Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едагр Ринкевичс, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, потрібно шукати компроміс, хоча це буде дуже складно.

Як зазначив глава МЗС Латвії, ніхто не хоче виходу Греції з єврозони, але поки підсумок референдуму не можна інтерпретувати інакше.

"Звичайно, на референдумі виражена воля жителів Греції, яку потрібно поважати. Але потрібно поважати і бажання інших європейців", - підкреслив Ринкевичс.

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"Я сумніваюся, що громадяни будь-якої країни хочуть платити за помилки, вчинені Грецією десять років тому. Також цей випадок може викликати ефект доміно в інших країнах і вже набагато серйозніше позначиться на єврозоні", - зазначив він.