Ципрас: "Ні" на референдумі – це голосування проти страху - BBC

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас закликав співвітчизників сказати рішуче "Ні" на недільному референдумі щодо умов, висунутих його країні міжнародними кредиторами.

Пан Ципрас виступив на площі в центрі Афін перед десятками тисяч своїх прихильників під їхні овації, повідомляє BBC Україна.

Він заявив, що відповідь "Ні" на референдумі буде голосуванням проти страху і закликав присутніх: "Скажіть "Ні" ультиматуму і тим, хто вас залякує".

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За словами Ципраса, такий вибір на референдумі означатиме вибір на користь "життя з гідністю в Європі".

"Справедливість - це наша сила. Справедливість на нашому боці", - заявив грецький прем’єр.

У п'ятницю десятки тисяч греків зібралися в Афінах на масові демонстрації в очікуванні недільного референдуму щодо умов надання Греції міжнародної фінансової допомоги.

Прихильники відповідей "Так" і "Ні" на референдумі провели дві окремі масові акції поруч одна з одною.

Раніше в п'ятницю у короткому телезверненні пан Ципрас заявив, що прогноз Міжнародного валютного фонду щодо нездійсненності боргових зобов'язань Греції виправдовує рішення його кабінету відкинути запропонований кредиторами пакет допомоги.

У ході референдуму, що його грецька влада призначила на 5 липня, жителі країни повинні висловитися за чи проти заходів жорсткої економії, на яких наполягають міжнародні кредитори Греції - Євросоюз, МВФ та Європейський Центробанк.

Кредитори вимагають від Афін підвищення податків і скорочення соціальних виплат та допомоги, аби у Греції з'явилася можливість виконати свої фінансові зобов'язання.

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Представники Єврокомісії вже заявляли, що грецький референдум, якщо він буде проведений в такі короткі терміни, "не дотягне до міжнародних стандартів", оскільки його питання сформульовані недостатньо чітко, і людям не надали достатньо часу для того, аби вони могли визначитися з рішенням.

Лідери ЄС попередили, що у разі, якщо греки відкинуть умови надання фінансової допомоги, наслідком може стати вихід Греції з єврозони.

Однак у своєму останньому телезверненні пан Ципрас підкреслив, що про вихід Греції з Євросоюзу не йдеться.

Згідно з проведеним у п'ятницю опитуванням, прихильників прийняття умов кредиторів трохи більше ніж тих, хто вимагає голосувати "Ні" на недільному референдумі - 44,8% проти 43,4%.