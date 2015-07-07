У РФ запропонували розробити пам'ятку для туристів: "відпустка - це не узаконений двотижневий запій"

Депутат законодавчих зборів Санкт-Петербурга від фракції «Єдина Росія» Віталій Мілонов направив звернення керівнику Федерального агентства з туризму (Ростуризм) Олегу Сафонову c пропозицією розробити правила поведінки російських туристів за кордоном — для кожного популярного напрямку (країни) окремо, пишуть "Известия".

На думку Мілонова, росіяни не повинні своєю поведінкою дискредитувати образ Росії та її громадян, а тому мандрівникам варто відмовитися від «пінних вечірок» і «пияцтва на пляжах», жінкам же, за його словами, варто припинити ходити в купальниках у мусульманських країнах. Передбачається, що пам'ятки «про хорошу поведінку» будуть безкоштовно роздавати пасажирам у літаках і аеропортах.

Мілонов впевнений в тому, що росіяни, їдучи за кордон, часто забувають про норми пристойності і перед поїздкою не вивчають традиції іншої країни, через що нерідко потрапляють у безглузді, а іноді й небезпечні ситуації.

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"Наші туристи зобов'язані знати, що нікому не подобаються нічні крики під вікнами готелів або скандування назви свого рідного міста", - підкреслює депутат.

Мілонов вважає, що у багатьох російських громадян немає правильного поняття про те, як треба відпочивати.

«Відпустка — це не узаконений двотижневий запій на березі моря. Співгромадяни не повинні втрачати людську подобу, впиваючись літрами алкоголюі влаштовуючи бійки на пляжі», — підкреслює він.

Заступник голови Федерального агентства з туризму Сергій Корнєєв, в свою чергу, заявив, що пропозиція депутата буде розглянута спільно з МЗС РФ.