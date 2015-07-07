Співавтор книг Путіна пропонує прирівняти рекламу фастфуду до алкоголю

Депутат від «Єдиної Росії» Василь Шестаков, тренер і спортивний функціонер, відомий також тим, що в співавторстві з Володимиром Путіним написав такі книги, як «Дзюдо. Історія, теорія, практика» та «Вчимося дзюдо з Володимиром Путіним», пропонує законодавчо закріпити визначення «шкідливі продукти» та обмежити їх рекламу. Відповідні поправки до закону «Про рекламу» будуть внесені в Держдуму найближчим часом, обіцяє пан Шестаков, передає Комерсант.

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Як випливає із законопроекту, в російському законі «Про рекламу» необхідно уточнити, що таке продукти з високим вмістом цукру, солі, жирів, насичених жирів, а також статтю, що регламентує їх рекламу.

«Поправки фактично прирівнюють рекламу фастфуду за ступенем небезпеки до реклами алкоголю»,— заявив Василь Шестаков. Шкідливі продукти, упевнений депутат, «протиставляють себе національній їжі».