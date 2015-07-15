Американський експерт пояснив, чому падають російські військові літаки

Про це, коментуючи інциденти з російськими літаками, заявив Пол Шварц, експерт впливового Центру стратегічних та міжнародних досліджень (Вашингтон), повідомляє Голос Америки з посиланням на видання USNI News.

У вівторок стало відомо, що поблизу Хабаровська під час тренувального польоту впав російський стратегічний бомбардувальник Ту-95.

Читайте такожДвоє льотчиків російського бомбардувальника, який сьогодні розбився, загинули"Очевидно є зв'язок між зростанням темпу військових операцій протягом останніх півтора року та почастішанням аварій військових літаків. Кількість аварій очевидно зростає", - заявив Шварц.

Нагадаємо, вчора, 14 липня, в Хабаровському краї під час навчально-тренувального польоту розбився бомбардувальник Ту-95МС.

Це шоста позаштатна ситуація в російських ВВС з початку літа і п'ята авіакатастрофа. Раніше, 4 червня, в РФ за день розбилися два військові літаки - біля кордонів з Україною, у Воронезькій області новітній фронтовий бомбардувальник Су-34, а також в районі полігону «Ашулук» (Астраханська область) винищувач МіГ-29.

8 червня в Амурській області за межі злітно-посадкової смуги викотився стратегічний бомбардувальник Ту-95, кілька членів екіпажу отримали травми.

3 липня в Краснодарському краї, біля кордонів з Україною, розбився винищувач Міг-29. Пілот літака катапультувався і був евакуйований.

6 липня також у Хабаровському краї розбився бомбардувальник Су-24М, обидва пілоти загинули.