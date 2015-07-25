У Німеччині російського фізика підозрюють у шпигунстві - ЗМІ

Генпрокуратура Німеччини розслідує справу про можливе шпигунство щодо російського фізика, який раніше працював у Німеччині та Нідерландах.

Про це повідомляє «Німецька хвиля» з посиланням на журнал Spiegel.

За даними видання, в 2009-2011 роках 28-річний фахівець з квантової оптики працював в Інституті фізики світла товариства Макса Планка в німецькому Ерлангені. Починаючи з 2013 року, він перейшов на роботу до технічного університету в Ейндховені.

Іван А., як називає його німецьке видання, потрапив у поле зору спецслужб Німеччини випадково. У 2014 році Німеччина вислала співробітника російського генконсульства у Бонні, в якому запідозрили розвідника під прикриттям. Спостерігаючи за ним, контррозвідники звернули увагу на те, що він раз на місяць виїжджав в Ахен, де зустрічався з Іваном А., що приїжджав на машині з Голландії. У липні 2014 року російського фізика затримали в аеропорту Дюссельдорфа, але після допиту відпустили.

Він заперечує всі звинувачення на свою адресу. Відповідаючи на питання Spiegel, він заявив, що зустрічі на вокзалі в Ахені мали комерційний характер. За словами Івана А., на час відсутності в Москві він здавав свою квартиру друзям того самого співробітника консульства. І той за чашкою кави просто передавав йому 800 євро в якості квартирної плати.

Ніяких коментарів від правоохоронних органів журналісти Spiegel отримати не змогли, оскільки розслідування триває.