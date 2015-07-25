Туніс запровадив страту за тероризм
Після трьох днів дебатів парламент більшістю схвалив поправки
Поправки до законодавства також передбачають тюремне ув'язнення за публічне виправдання тероризму, дозволяють затримувати підозрюваних на строк до 15 днів без санкції суду і доступу адвоката, полегшують спецслужбам прослуховування телефонних розмов.
Всупереч протестам правозахисників, які вказували, що поняття "тероризм" прописано в новому законі недостатньо чітко, туніський парламент після трьох днів дебатів схвалив поправки більшістю, повідомляє Русская служба Би-би-си.
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