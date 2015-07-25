Туніс запровадив страту за тероризм

Поправки до законодавства також передбачають тюремне ув'язнення за публічне виправдання тероризму, дозволяють затримувати підозрюваних на строк до 15 днів без санкції суду і доступу адвоката, полегшують спецслужбам прослуховування телефонних розмов.

Всупереч протестам правозахисників, які вказували, що поняття "тероризм" прописано в новому законі недостатньо чітко, туніський парламент після трьох днів дебатів схвалив поправки більшістю, повідомляє Русская служба Би-би-си.

На думку спікера Мохаммеда Еннасера, вони посилять впевненість громадян у своїй безпеці.

26 червня озброєний злочинець відкрив вогонь по туристах на пляжі в курортному місті Сус, убивши 39 осіб.

18 березня 21 турист став жертвою атаки на музей Бардо в столиці країни Тунісі.

Вина за обидва напади покладається на бойовиків "Ісламської держави".