Туніс побудує 160-кілометрову стіну для захисту від бойовиків "Ісламської держави"

У Тунісі приступили до будівництва стіни, яка має перешкодити проникненню бойовиків «Ісламської держави» на територію країни. Огорожа буде перебувати на кордоні з Лівією. Про це заявив прем'єр-міністр Тунісу Хабіб Ессід (Habib Essid), передає Lenta.ru з посиланням на Bloomberg.

За словами глави уряду, довжина стіни перевищить 160 кілометрів, споруда буде готове до кінця 2015 року. Ессід також зазначив, що охороняти кордон «буде дуже складно».

26 червня на пляжі біля п'ятизіркового готелю Imperial в околицях туніського курортного міста Сус був здійснений теракт. Студент Сейфуддін Резгі, який проходив навчання в лівійському таборі бойовиків, відкрив вогонь по туристам. Жертвами теракту стали, за різними даними, від 38 до 40 осіб, серед них британці, бельгійці, німці та росіянка. Ще близько 40 осіб отримали поранення. Нападник був знищений на місці працівниками правоохоронних органів.

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Відповідальність за інцидент взяла на себе терористична організація «Ісламська держава».

Раніше, 18 березня в Тунісі переодягнені у військову форму терористи відкрили безладний вогонь у будівлі парламенту країни і захопили заручників у музеї Бардо. Внаслідок нападу загинула 21 особа. Більшість жертв — іноземні туристи, серед них росіянка. В ході операції співробітників правоохоронних органів двоє бойовиків були ліквідовані. Згодом було встановлено, що вони також проходили навчання в лівійських таборах терористів. Відповідальність за напад взяла на себе «Ісламська держава».

У Лівії після повалення і вбивства лідера країни Муаммара Каддафі в 2011 році не припиняється криза. В результаті розбіжностей між різними угрупованнями в державі встановилося двовладдя. Така ситуація сприяє посиленню в цій країні радикальних ісламістів, які організували тренувальні табори.