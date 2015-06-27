Кількість загиблих через теракт в Тунісі зросла до 39 осіб

Число загиблих в результаті стрілянини на популярному серед туристів туніському курорті Сус досягло 39-ти, повідомляє Русская служба Би-Би-Си з посиланням на міністерство охорони здоров'я Тунісу.

Раніше УНІАН повідомляв, що в п'ятницю, 26 червня близько полудня на популярний у британських туристів готель Imperial в туніському місті Сус напали озброєні люди.

У числі загиблих, в основному, іноземні туристи, в тому числі п'ятеро громадян Великобританії.

Також, поранення отримала громадянка України. Вона була прооперована, стан здоров'я задовільний.

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Причина нападу на туристів, а також організатори атаки невідомі. Раніше екстремістське угруповання "Ісламська держава" закликала своїх прихильників посилити нападу під час священного для мусульман місяця Рамадан.