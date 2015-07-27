В Індії у результаті теракту загинули дев'ять осіб - ЗМІ
08:33, 27 липня 2015Світ
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В результаті теракту на північному заході Індії, де в місті Гурдаспур в штаті Пенджаб невідомі обстріляли поліцейську дільницю, загинули дев'ять осіб.
REUTERS
Про це з посиланням на газету Times of India повідомляє ТАСС.
За попередньою інформацією, загинули троє поліцейських і шестеро мирних жителів.
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Згідно з повідомленням, ще чотири людини поранено.
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