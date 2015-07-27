В Індії у результаті теракту загинули дев'ять осіб - ЗМІ

В результаті теракту на північному заході Індії, де в місті Гурдаспур в штаті Пенджаб невідомі обстріляли поліцейську дільницю, загинули дев'ять осіб.

Про це з посиланням на газету Times of India повідомляє ТАСС. За попередньою інформацією, загинули троє поліцейських і шестеро мирних жителів. Читайте такожЖертвами теракту в Сомалі стали більше 12 людей (фото) Згідно з повідомленням, ще чотири людини поранено.

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