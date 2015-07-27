У Стамбулі третій день тривають заворушення, убито поліцейського (фото)
02:55, 27 липня 2015Світ
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В ході триваючих третій день у центрі Стамбула заворушень загинув поліцейський.
Офіцера турецької поліції Мухаммета Фатіха Сівірі поранили в груди коли він намагався провести арешт. Поранення виявилося смертельним.
Заворушення почалися після смерті учасниці політичного угруповання під час поліцейського рейду в п'ятницю, передає Російська служба ВВС.
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Ціллю поліцейських рейдів в Туреччині стали прихильники угруповання "Ісламська держава", але поліцейські також заарештовували і ліворадикальних активістів.
Поліцейські операції проводилися слідом за вибухом в турецькому місті Суруч поруч із сирійським кордоном, в результаті якого загинули 32 людини. В організації вибуху звинувачують бойовиків "Ісламської держави".
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