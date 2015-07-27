У Стамбулі третій день тривають заворушення, убито поліцейського (фото)

Офіцера турецької поліції Мухаммета Фатіха Сівірі поранили в груди коли він намагався провести арешт. Поранення виявилося смертельним.

Заворушення почалися після смерті учасниці політичного угруповання під час поліцейського рейду в п'ятницю, передає Російська служба ВВС.

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Ціллю поліцейських рейдів в Туреччині стали прихильники угруповання "Ісламська держава", але поліцейські також заарештовували і ліворадикальних активістів.

Поліцейські операції проводилися слідом за вибухом в турецькому місті Суруч поруч із сирійським кордоном, в результаті якого загинули 32 людини. В організації вибуху звинувачують бойовиків "Ісламської держави".