Після катастрофи під час авіашоу припинені польоти Мі-28

Польоти припинені на невизначений термін, передає Російська служба Бі-бі-сі.

На місці аварії працюють експерти. При цьому причини події стануть відомі тільки після виявлення і розшифрування бортових самописців.

Як повідомляв УНІАН, аварія вертольота Мі-28 сталася вранці 2 серпня на полігоні "Дубровичі" в Рязанській області. Під час відкриття міжнародного конкурсу "Авіадартс" вертоліт пілотажної групи "Беркут" почав обертатися навколо своєї осі і впав на землю.

Після падіння машина загорілася. В результаті події один з пілотів загинув, а другий отримав травми. Повідомлялося, що він зміг самостійно вибратися з вертольота і перебуває в лікарні, його життю ніщо не загрожує.