В інтернеті з'явилися фото з місця аварії російського Мі-28 (фоторепортаж)
15:26, 02 серпня 2015Світ
5931 0
В інтернеті з'явилися перші фото із місця катастрофи російського гвинтокрила Мі-28 під час авіашоу на полігоні "Дубровичі" Рязанської області.
REUTERS
Як повідомлялося, вертоліт Мі-28 втратив керування і розбився на полігоні під час авіашоу.
Під час виконання одного з елементів пілотажу один з вертольотів групи «Беркутів» накренився і став падати. Зіткнувшись із землею, машина загорілася.
Читайте такожУ Росії на авіашоу розбився гвинтокрил Мі-28
За попередніми даними, один з пілотів загинув.
"Виконуючи програму найвищого пілотажу, вертольот увійшов у штопор і здійснив аварійну посадку. Один пілот загинув, стан іншого - задовільний", - повідомили у свою чергу у прес-службі Міноборони РФ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter