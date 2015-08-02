В інтернеті з'явилися фото з місця аварії російського Мі-28 (фоторепортаж)

Як повідомлялося, вертоліт Мі-28 втратив керування і розбився на полігоні під час авіашоу.

Під час виконання одного з елементів пілотажу один з вертольотів групи «Беркутів» накренився і став падати. Зіткнувшись із землею, машина загорілася.

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За попередніми даними, один з пілотів загинув.

"Виконуючи програму найвищого пілотажу, вертольот увійшов у штопор і здійснив аварійну посадку. Один пілот загинув, стан іншого - задовільний", - повідомили у свою чергу у прес-службі Міноборони РФ.