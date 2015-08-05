Завтра в Росії трактором знищать 7 тонн сиру

6 серпня в Бєлгородівперше відправлять під трактор майже сім тонн сиру, заарештованого прикордонниками.

Про це повідомляє Газета.ру.

У регіональному управлінні Россільгоспнагляду повідомили, що сир невідомого походження потрапляє під дію указу про знищення.

"Його не треба досліджувати в зв'язку з тим, що походження сиру невідомо. Маркування на продукті на момент його затримання не було", — уточнили у відомстві.

За даними Прикордонного управління ФСБ Росії по Бєлгородській та Воронезькій областях РФ, майже 7 тонн сиру були заарештовані тиждень тому в Краснояружском районі. Близько 1,3 тонни продукту було виявлено у вантажівці в прикордонній зоні. Пізніше ще 5,4 тонни аналогічного сиру було знайдено на території одного з приватних домогосподарств. Продукція була затримана та вилучена.

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Наголошується, що раніше в Россільгоспнагляді повідомили, що не впевнені в тому, що 6 серпня почнеться знищення санкційних продуктів через неготовність до спільних заходів з боку ФМС.