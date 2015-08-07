Росіян обурили плани Кремля знищувати їжу при зростанні бідності і після пережитого голоду - FT

Печі для спалювання продуктів з Європи розтягнулися вздовж кордону від Калінінграда на заході до Санкт-Петербурга на півночі і Алтаю на сході.

Про це сьогодні пише Кортні Уївер на сторінках Financial Times. До обіду у четвер у Росії оголосили, що вже знищено 55 тонн персиків, нектаринів і помідорів в Смоленську, 20 тонн сиру в Оренбурзі і дев'ять тонн сиру в Бєлгороді. У Москві було вилучено 28 тонн м'ясних продуктів з Канади, Нідерландів та Німеччини, а також 28 тонн польських яблук і помідорів, передає ZN.UA.

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"Така робота буде проводитися щодня. Це не просто якась одноразова кампанія, а серйозна робота", - сказав представник "Россільгоспнагляду" Олексій Алексєєнко.

Знищення продовольства в країні, яка пережила голод у часи після Другої світової війни, а також мала обмежений доступ до товарів у часи СРСР, сподобалося не всім. На сайті change.org була розміщена петиція із 270 тисячами підписів, у якій активісти просили роздати заборонені продукти з ЄС пенсіонерам, ветеранам та людям з особливими потребами, які мають низькі доходи і часом не можуть собі дозволити гарне харчування. Проте в Кремлі відповіли, що розпорядження Путіна треба виконувати.

В цей же час, деякі заборонені товари все ще просочуються в Росію. Головним чином через Білорусь, яка входить в російський Митний союз. В одному з ресторанів грецької кухні в Москві офіціант подав клієнтам два чудових салати з обсмаженим сиром халуммі. Він сказав, що цей сир привезена з Греції. Однак, коли його почали розпитувати, як заборонений продукт перетнув кордон, офіціант відповів: "Моя робота тільки подати страву на стіл".

Менеджер ресторану Андрій Нестеров, який працює на лояльного до Кремля бізнесмена Аркадія Новикова, швидко оприлюднив лист, в якому пояснив, що його працівник обмовився.

"Ми говоримо нашим гостям, що продукт грецький, але це не зовсім так. Він з околиць Москви", - пояснив Нестеров.

Співвласник московського ресторану "Будинок 12" Олексій Зімін каже, що деякі заклади все ж знаходять шляхи, як доставити європейські делікатеси. Але тепер це стало ще складніше.

"Це як курити марихуану. Її можна дістати, але це така морока, що краще випити вина", - описав ситуацію Зімін.

6 серпня агентство Reuters повідомило, що плани російського уряду з масового знищення забороненої харчової продукції спровокували громадське обурення в країні, де рівень бідності постійно збільшується, а також через історичні спогади про голод, який неодноразово вона переживала.

Згідно з офіційною статистикою Росії, кількість громадян Росії, що живуть за межею бідності (менше ніж 160 доларів в місяць - ред.), досяг 23 мільйонів (зріс на 5% за рік), що складає 16% населення країни. Більше того, через санкції та зниження цін на нафту у росіян значно знизився рівень життя, в той час як ціни на продукти зросли.