У РФ під виглядом європейських могли знищувати українські або російські сири (фото)

Про це свідчать фото, розміщені на сайті Россільгоспнагляду, передає "Європейська правда".

Так, на одній із фотографій чітко видно на поверхні сиру цифри з чорного або синього харчового пластику (поліетилену).

Таке маркування є досить цікавим з огляду на те, що жоден з європейських заводів та фабрик подібні елементи у сирі не розміщує - це застарілий метод маркування. Натомість нині інформація щодо дати виготовлення та партії найчастіше випалюється лазером на скоринці сиру або наноситься на упаковку.

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Водночас практика розміщення пластикових цифр була досить розповсюдженою на території колишнього СРСР. Низка українських та російських заводів все ще продовжує наносити подібне маркування на сир власного виробництва.

Варто зауважити, що цей "нюанс" помітили також і користувачі соцмереж, яких зацікавило, як російські чи українські цифри знищують під виглядом "європейських".

Вопрос. А европейских сырах есть пластиковые номерочки? чует сердце, российский давили )) имхо это разве не советское изобретение? я ни разу не видела в импортном сыре... фото у Медузы взяла... Posted by Nina Mishchenko on 6 августа 2015 г.

Цілком ймовірно, що 10 тонн сиру, показово розчавлені російськими службами, не були французького чи швейцарського походження. Адже головки сиру такого ж кольору та розміру, як і "пронумерована", складають значну частину знищенної "європейської" продукції на фото з Білгородської області.

Як повідомляв УНІАН, у Росії з 6 серпня почав діяти указ про знищення продуктів, які потрапили під російське ембарго. Відповідний документ президент РФ Володимир Путін підписав 29 липня. Нагадаємо, загалом за 6 серпня було знищено 320 тонн європейських продуктів.