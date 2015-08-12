Експерт назвав альтернативу створенню трибуналу у справі MH17

Про це в ефірі "5 каналу" заявив експерт з міжнародного повітряного права Андрій Козлов.

"Ми не бачимо зараз якихось ознак того, що Російська Федерація змінить своє ставлення до створення трибуналу під егідою Ради безпеки ООН. Очевидно, будуть шукати інші виходи, наприклад, створення так званого "гібридного суду", - сказав він.

На думку експерта, такий суд міг би бути створений "за угодою між країнами, які, наприклад, входять до Joint Investigation Team (Об'єднаної слідчої групи, яка розслідує катастрофу MH17) і Організації об'єднаних націй, а потім, наприклад, цю угоду не те щоб ратифікували, а надала, наприклад, повноваження генеральному секретарю підписати Генеральна асамблея ООН".

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За словами Козлова, такий варіант поступається рішенню Ради безпеки, але він теж може бути дієвим.

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із ЗРК "Бук". Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули.

Малайзія внесла в Раду безпеки ООН проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи. Раніше з ініціативою створення трибуналу виступили Австралія, Бельгія, Нідерланди та Україна.

Росія 29 липня на засіданні Ради безпеки ООН застосувала вето до резолюції про створення міжнародного трибуналу.

Після голосування міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс заявив, що Нідерланди, Малайзія, Австралія, Бельгія та Україна продовжать пошуки механізмів для притягнення до відповідальності тих, хто збив "Боїнг".

11 серпня Рада безпеки Нідерландів повідомила, що спільна слідча група з розслідування катастрофи рейсу МН17 знайшла кілька фрагментів, що можуть належати ракеті із ЗРК "Бук". Ці частини були знайдені під час попередньої місії на сході України і знаходяться у розпорядженні кримінальної слідчої групи MH17 та Ради безпеки Нідерландів.

10-12 серпня українська делегація перебуває у Нідерландах, де відбувається технічна реконструкція літака "Боїнг-777-200" та його катастрофи.