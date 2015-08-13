США направили бомбардувальники B-2 в Тихоокеанський регіон для стримування потенційних супротивників

Про це йдеться в повідомленні відомства, передає DT.ua.

Наголошується, що США продовжують регулярне розгортання бомбардувальників для підтримання можливості "нанесення глобальних ударів і розширення стримування потенційних супротивників".

У свою чергу, журнал The National Interest наголосив, що острів Гуам з початку 21 століття почав відігравати важливу роль у військовій стратегії США щодо стримування Китаю і Північної Кореї.

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На даний момент одним з потенційних джерел військового конфлікту в Тихоокеанському регіоні можуть стати дії КНР в Південно-Китайському морі.

Раніше УНІАН повідомляв, що військово-повітряні сили країн НАТО проводять спільні навчання "Червоний прапор" (Red flag) на Алясці.

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У маневрах, командування якими здійснюється з бази ВПС США "Ельмендорф", задіяні винищувачі-бомбардувальники, а також літаки-розвідники AWACS.