У Росії відкрили гарячу лінію для скарг на ввезення і продаж санкційних продуктів

Про це повідомили у вівторок у прес-службі наглядового органу, передає РІА Новости.

У цілях захисту національних інтересів РФ указом президента введено заборону на ввезення продовольчої продукції, що поставляється зі США, країн Європейського союзу, Албанії, Австралії, Ісландії, Канади, Ліхтенштейну, Норвегії та Чорногорії.

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Урядом визначено перелік таких товарів. До нього увійшли ковбаси та інші м'ясні продукти, риба та морепродукти, фрукти, горіхи, овочі, заморожене і свіже м'ясо.

"Між тим недобросовісні постачальники ввозять цю продукцію без проведення контролю її якості, дотримання умов перевезення і зберігання, що може бути небезпечно для здоров'я громадян. Для запобігання масовим порушенням прав громадян Генпрокуратура організувала роботу гарячої лінії для прийому повідомлень про факти нелегального ввезення та реалізації забороненої продукції", — повідомили у відомстві.

Всіх, хто має відомості про порушення заборони, в прокуратуру просять телефонувати з 9.00 до 18.00 за зазначеним відомством телефонами.

Раніше УНІАН повідомляв, що активісти Товариства захисту прав споживачів (ТЗПС) "Громадський контроль" звернулися до влади РФ, щоб та пояснила, як потрібно діяти росіянам при виявленні санкційної продукції.