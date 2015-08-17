У РФ активісти поцікавилися у Кремля, що робити при виявленні в холодильнику санкційної їжі

Як йдеться на сайті ТЗПС, їм надходять численні звернення "законослухняних російських громадян, які не знають, як вчинити у цій делікатній ситуації і просять ТЗПС роз'яснити порядок дій".

При цьому активісти зазначають, що суть найчастіших питань споживачів можна звести до наступного: «Сталася НП, знайшов у холодильнику імпортного гуся, що робити, куди бігти?»

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Тому в Товаристві захисту прав споживачів просять Путіна і Медведєва роз'яснити наступне:

1. За якими телефонами гарячої лінії громадянину, який виявив у себе в холодильнику «санкційний продукт» слід дзвонити, щоб екстрено викликати групи негайного реагування Россільгоспнагляду для добровільної видачі забороненої їжі для знищення.

2. Чи звільняється від відповідальності громадянин, що добровільно здав імпортного гусака уповноваженим зі знищення гусей.

3. Який середній розмір бюджетних витрат на оплату роботи бульдозера, бульдозериста, витрат, пов'язаних з логістичною операцією із доставки гусака на полігон твердих побутових відходів, які необхідно відшкодувати громадянинові із власної кишені.

Варто наголосити, що ТЗПС визнано в Росії іноземним агентом, у зв'язку з чим сайт товариства раніше блокували і видаляли з нього неугодну Кремлю інформацію.