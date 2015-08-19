У Литві податки на видобуток бурштину хочуть підняти в 44 рази

Про це повідомляє DELFI.

У законі про корисні копалини встановлено, що кожен кілограм бурштину оподатковується у розмірі 20,22 євро. Міністерство пропонує підняти плату до 280 євро за кг, якщо бурштин дрібніший 40 мм, а за той, що крупніший 40 мм - 900 євро.

За попередньою оцінкою, в родовищі, що знаходиться в Юодкранте, знаходиться майже 112 т бурштину, при застосуванні нових розцінок за 20 років розробки родовища можна отримати 41 млн. євро доходів, 70% з них пропонують перевести в бюджет держави, 20% - залишити меріям, в яких знаходяться родовища, 10% - перевести на програму підтримки охорони навколишнього середовища.

Читайте такожВ Україні до видобутку бурштину можуть допустити приватні компанії

Після зміни геополітичної ситуації литовським підприємцям не видають ліцензії на вивезення бурштину з Калінінграда, де зосереджено 95% відомих родовищ.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Житомирі співробітники Служби безпеки України спільно з міліцією та прокуратурою вилучили у громадянина Російської Федерації близько 400 кілограмів бурштину-сирцю.