Словаччина проведе найскладніші військові навчання в історії країни

Словацькі військові тренуватимуться разом з чехами, поляками, угорцями і американцями, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Aktuality.sk. Навчання пройдуть не тільки в навчальних центрах Лест, Каменіце над Цирохі, але і практично на всій території Словаччини.

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Тритижневі навчання під назвою "Словацький Щит" повинні показати, як військові впораються з обороною Словаччини при підтримці військ НАТО. "Це найбільш складні і комплексні навчання в сучасній історії країни", - сказав начальник штабу Мілан Максим.

В рамках навчань також буде перекинутий американський військовий конвой, який приблизно в середині вересня буде йти через територію Словаччини до Угорщини.

Конвой американців буде складатися приблизно з 500 військовослужбовців та понад 100 одиниць військової техніки.

Експерти вважають, що проведення подібних навчань в Словаччині слід розглядати позитивно, особливо у зв'язку із ситуацією в Україні.

За словами колишнього члена постійної словацької делегації при НАТО Ярослава Надя, військові навчання носять оборонний характер і не призначені для того, щоб посилати який-небудь сигнал іншій країні, в тому числі Росії. У той же час Ярослав Надь зазначив, що Росія, звичайно, стежить і оцінює діяльність НАТО "Але тим краще, нехай бачать, що Альянс робить", - каже аналітик.