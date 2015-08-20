ЗМІ: "Ісламська держава" погрожує терактами у школах Бельгії

Таку оцінку дали бельгійські антитерористичні служби, повідомляє ТАСС з посиланням на газету Le Soir. Правоохоронні органи вважають, що ще понад 300 бельгійських найманців продовжують воювати в Сирії і Іраку. Більша частина з них належить до другого покоління арабських мігрантів і має бельгійське громадянство.

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За даними видання, погрози передав у аудіоповідомленні 20-річний Абделла Нуаман, який жив у бельгійському Антверпені, але в даний час воює в Сирії в лавах "Ісламської держави". Він заявив, що потенційними цілями є "бібліотеки, школи, лікарні, торгові вулиці і дискотеки".

За співвідношенням кількості ісламістів, які воюють в Сирії, до загальної чисельності населення країни, Бельгія знаходиться на першому місці в Європі. У державі проживає одна з найчисленніших арабських громад.