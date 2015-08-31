На кордоні з Україною затримано чеченців, які намагалися приєднатися до "Ісламської держави"

Про це повідомив журналістам начальник ОМВД у Шелковському районі республіки Ваха Геремєєв, передає ТАСС.

"Їх пошуки були розпочаті на прохання батьків, які своєчасно повідомили про раптове зникнення молодих людей. Завдяки спільним з ФСБ і злагодженим оперативно-розшуковим заходам ми змогли доставити цих осіб назад в Чеченську Республіку. На момент затримання вони знаходились на кордоні з Україною. Всі вони є родичами. Зараз ведуться слідчі дії. Затримані дають свідчення", - сказав Геремєєв.

Він також повідомив, що шістьох затриманих заарештовано за ухвалою суду. "Також запобіжний захід у вигляді домашнього арешту обрано щодо сьомого учасника групи - вагітної", - додав він.

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Довідка: "Ісламська держава" - ісламістська терористична організація, в 2013-2014 роках діяла під назвою "Ісламська держава Іраку і Леванту" переважно на території Іраку і Сирії. У червні 2014 року оголосила про створення на захоплених територіях "ісламського халіфату" і перейменування в "Ісламську державу". За оцінками ЦРУ, чисельність угруповання - близько 30 тис. людей, іракська влада заявляє про 200 тис. Лави ісламістів складають громадяни 80 держав, у тому числі Франції, Великобританії, Німеччини, Марокко, Саудівської Аравії, США, Канади; РФ, а також інших країн СНД.