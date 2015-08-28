Голова Пентагону вважає ІДІЛ і Росію головними загрозами для США і пообіцяв вжити заходів щодо їх стримування

Про це повідомляє "Голос Америки".

Виступаючи на базі морської піхоти Кемп-Пендлтон у Каліфорнії, Картер назвав дві найбільші загрози безпеки США. За словами глави Пентагону, ними є більш агресивна розстановка російських сил і засобів забезпечення безпеки і поява «Ісламської держави».

При цьому міністр оборони не запропонував жодних конкретних планів щодо протидії їм.

Картер назвав «сумним» розвиток подій у Росії, але зазначив, що адміністрація США повинна реагувати на дії російського уряду при Володимирі Путіні, які, на його думку, «ведуть Росію в неправильному напрямку для його власного народу».

Читайте такожПентагон вимагає від Обами бути більш рішучим у своїй позиції щодо Росії - ЗМІ

«Але судячи з усього, це саме той напрямок, в якому він хоче їх вести – до чергової конфронтації, – продовжив міністр. – Нам просто доведеться стримати це. Як в інтересах нашої власної безпеки, так й тому, що у нас є важливі союзники і друзі в цьому регіоні світу, і у нас є важливі договірні зобов'язання по лінії НАТО».

Торкаючись теми «Ісламської держави», яка неухильно нарощує контрольовані їй території, Картер заявив, що США «повинні перемогти і переможуть» це угруповання. При цьому морські піхотинці будуть брати участь у заподіянні цієї поразки, сказав він присутнім.

Читайте такожПентагон збільшує бюджет для протистояння Росії - ЗМІ

За словами Картера, тих викликів, які представляють «Ісламська держава» і Росія, не існувало ще 18 місяців тому.

«За останній рік вони взяли більш загрозливі розміри, – зазначив він. – Нам потрібно протистояти їм обом».

Раніше Ештон Картер сказав, що Сполучені Штати та їх союзники у НАТО очікують, що напруженість у відносинах з Росією збережеться на тривалий час.