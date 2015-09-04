Столтенберг: у Європі потрібні важкі війська і можливості для проведення операцій

Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, передає DT.UA з посиланням на The Wall Street Journal. "В Європі нам потрібні більш важкі війська і можливості для проведення більш дорогих і важких операцій, ніж було антикризове управління в Афганістані. Тому я вітаю рішення США про розміщення важкої військової техніки (у Європі – ред.)", - сказав генсек.

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За його словами, збройні сили хоч і не використовуються на території Європи, але вони дуже важливі для стримування, і саме НАТО забезпечує дане стримування кожен день. "Стримування працює, коли мова йде про держави. У випадках недержавних акторах (non-state actors) стримування є набагато більш складним", - підкреслив Йенс Столтенберг.