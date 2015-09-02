НАТО відкриє шість штабів в країнах Східної Європи

"Ми очікуємо, що до саміту НАТО в липні 2016 року всі вони будуть приведені в стан повної бойової готовності", - сказав один з офіційних представників НАТО, передає "Німецька хвиля". У кожному з цих нових штабів, які розпочнуть свою роботу в Болгарії, Латвії, Литві, Польщі, Румунії та Естонії, будуть дислоковані близько 40 військовослужбовців, половину з них становитимуть представники армії відповідної країни.

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Головним завданням даних штабів НАТО в Східній Європі буде планування і координація навчань підрозділів сил швидкого реагування Альянсу.

Крім цього, штаби розглядають як недвозначний сигнал президенту Росії Володимиру Путіну. Оскільки в країнах Балтії стурбовані тим, що Кремль може спробувати поширити свій вплив і на їх територію.