Естонія та США почали спільні військові навчання поблизу російського кордону

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сили оборони Естонії.

З американської сторони у навчаннях візьмуть участь солдати 173-ї повітряно-десантної бригади, з естонської - військовослужбовці батальйону тилу 2-ї піхотної бригади.

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"Американці будуть відпрацьовувати з естонськими солдатами в основному евакуацію постраждалих у ході бойових дій і пов'язані з цим процедури. Для нас це гарна можливість порівняти нашу роботу з роботою американців і зробити з цього висновки", - сказав майор Мееліс Лаанеметс з оперативного відділу 2-ї піхотної бригади.

Навчання будуть проходити неподалік від міста Виру, приблизно за 40 км від кордону з Росією.