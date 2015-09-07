Естонія та США почали спільні військові навчання поблизу російського кордону
Військові США та Естонії у понеділок, 7 вересня, починають спільні навчання, які триватимуть до 12-го числа.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сили оборони Естонії.
З американської сторони у навчаннях візьмуть участь солдати 173-ї повітряно-десантної бригади, з естонської - військовослужбовці батальйону тилу 2-ї піхотної бригади.
Читайте такожСША пообіцяли стримувати путінську Росію
"Американці будуть відпрацьовувати з естонськими солдатами в основному евакуацію постраждалих у ході бойових дій і пов'язані з цим процедури. Для нас це гарна можливість порівняти нашу роботу з роботою американців і зробити з цього висновки", - сказав майор Мееліс Лаанеметс з оперативного відділу 2-ї піхотної бригади.
Навчання будуть проходити неподалік від міста Виру, приблизно за 40 км від кордону з Росією.