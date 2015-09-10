Пєсков розповів, з чим Путін виступить на Генасамблеї ООН

Про це, як передає кореспондент «Ленти.ру», розповів його прес-секретар Дмитро Пєсков.

Він також не виключив зустрічі Путіна з Папою Римським Франциском в Нью-Йорку. «Двосторонні зустрічі опрацьовуються. Все відбувається в цейтноті. Зараз конкретно в графіку такої зустрічі немає», — уточнив представник Кремля.

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Зустріч Путіна та президента США Барака Обами «на полях» Генасамблеї, за словами Пєскова, поки не планується.

28 серпня Путін затвердив своїм розпорядженням склад делегації Російської Федерації для участі в роботі 70-й сесії Генасамблеї ООН, яка відбудеться наприкінці вересня в Нью-Йорку. У розкладі ювілейної сесії ООН заплановано відразу два виступи президента Росії: на саміті зі сталого розвитку і в програмі загальних дебатів у перший день роботи.

70 сесія Генеральної Асамблеї ООН розпочнеться 15 вересня. 25-27 вересня пройде саміт, на якому повинні бути прийняті глобальні цілі сталого розвитку на період до 2015 року. Вони прийдуть на зміну Цілям тисячоліття, прийнятих у 2000-м. 28 вересня відкриється загальнополітична дискусія, де зможуть виступити представники всіх 193 держав — членів ООН.

Путін виступав на відкритті Генасамблеї ООН у 2000, 2003 та 2005. На ювілейній 60-й сесії він закликав до реформування міжнародної організації і підвищенню ефективності її Радбезу. При цьому президент Росії також нагадав про небезпеку тероризму.