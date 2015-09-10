У графіку Путіна поки немає місця для зустрічі з Папою Римським

Про це в четвер, 10 вересня, заявив прес-секретар президента Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання Дождя.

Раніше представник Ватикану при ООН заявив, що зустріч глави Католицької церкви з Путіним відбудеться в тому випадку, якщо російський президент на неї не спізниться.

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Відповідно до дипломатичного протоколу, глава католицької церкви може провести двосторонню зустріч з главою держави, яка головує в Раді Безпеки. У вересні це Росія.

Папа Франциск буде виступати перед Генасамблеєю у п'ятницю, 25 вересня. Виступ Володимира Путіна заплановано двома днями пізніше. У російської місії при ООН розповіли The New York Times, що Путін навряд чи прилетить в Нью-Йорк 25 вересня. Це робить зустріч малоймовірною.

Володимир Путін під час літнього візиту в Італію в липні цього року запізнився на годину на зустріч з главою Католицької церкви папою Франциском. Видання Catholic News Service писало, що ватиканський сановник і особистий секретар Папи Римського Георг Генсвайн вийшов зустрічати російського лідера в 17:25, Путін прибув у 18:10.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков пояснив запізнення Путіна тривалими переговорами президента в Мілані.