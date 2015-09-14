Генерал США Аллен: міграційну кризу в Європі не вирішити без припинення конфлікту в Сирії та Іраку

Міграційну кризу в Європі не вирішити без припинення конфлікту в Сирії та Іраку, заявив в інтерв'ю Бі-бі-сі генерал армії США Джон Аллен.

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"Те, що мільйони покидають свої домівки, пов'язано не тільки з "Ісламською державою", - сказав генерал. - Це також пов'язано з умовами в цьому регіоні, жахливими умовами, які є прямим результатом (правління) Башара Асада і декількох років громадянської війни".

Джон Аллен зазначив, що потік людей, що біжать з цього регіону, - "душероздираюче" видовище. На питання про те, чи відчуває він відповідальність за тих, хто біжить в Європу, генерал відповів: "Я вважаю, що ми можемо їм допомогти. Ми старанно працювали над тим, щоб допомогти послабити гуманітарну кризу в цьому регіоні".

"Однак ми повинні вирішити конфлікт. Конфлікт повинен бути вирішений на політичному та глобальному рівні", - додав він.

Генерал підкреслив, що коаліція в даний час сильніша, ніж рік тому, і заявив, що прем'єр-міністр Іраку Хайдер Абаді став її "справжнім партнером".